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​В Киеве водитель Audi на светофоре столкнула между собой Uklon, Uber и Bolt

Драгер показал у девушки 0,74 промилле.

Фото: kiev.informator.ua

В понедельник вечером в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись сразу четыре автомобиля. Причем три из них принадлежат разным службам такси.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на патрульных.

Авария произошла около полуночи. Автомобили такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора, в них влетел Audi.

Позже в пресс-службе Патрульной полиции уочнили, что за рулем Audi была девушка, хотя на месте правоохранители сообщали, что за рулем был мужчина. Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, то по инерции столкнулся с Renault, а последний, с автомобилем Hyundai.

По словам участников ДТП, во время столкновения автомобили только начали медленное движение на зеленый сигнал светофора, когда почувствовали мощный удар. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом.

В отношении девушки составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (отсутствие у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств). Драгер показал у нее - 0,74 промилле.

Напомним, в 2018 году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

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