Боевики запросили "режим тишины", чтобы забрать раненых и обвинили ВСУ в попытке нападения

После боя в районе населенного пункта Золотое Луганской области пророссийские боевики запросили у Вооруженных сил Украины "режим тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим «тишины» для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство", - говорится в сообщении.

Однако, тем временем оккупационные войска подготовили заявление, в котором обвинили в эскалации боевых действий украинскую сторону.

"Проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвинив украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", - подчеркнули в штабе.

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

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