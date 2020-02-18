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МИД Литвы выражает обеспокоенность из-за эскалации на Донбассе

"Реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня".

МИД Литвы выражает обеспокоенность из-за эскалации на Донбассе
Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выразил обеспокоенность в связи с атакой поддерживаемых Россией боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Реализация минских договоренностей невозможна без прекращения огня", - подчеркнул Линкявичус.

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями. 

Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, один военнослужащий ВСУ погиб,  четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский назвал обострение на Донбассе "циничной провокацией" с целью сорвать мирный процесс.

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