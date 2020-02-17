Жителям провинции Хубэй запретили выходить из домов из-за коронавируса

Администрация китайской провинции Хубэй, с которой началось вспышка коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона выходить из домов. Об этом пишет South China Morning Post.

"Центральная китайская провинция Хубэй усилила ограничения по сдерживанию эпидемии коронавируса на выходные, приказав жителям провинции - включая 24 миллиона человек в сельской местности - оставаться дома до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Только один человек из каждого дома будет иметь возможность выезжать из села каждые три дня, чтобы приобрести товары первой необходимости.

"В принципе, каждый житель села должен оставаться дома. Если ему действительно нужно выйти, он должен надеть маску и держаться на расстоянии от других людей как минимум 1,5 метра", - сказано в регламенте местного правительства.

Также будут отменены все виды досуга и развлечений, запрещено посещать другие жилища.

В провинции Хубэй проживает около 58 миллионов человек, на нее приходится более 80% подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 96% смертей в Китае.

Напомним, на материковом Китае количество смертей от коронавируса COVID-19 за сутки выросло на 100 и составило 1770 погибших. Это – самый маленький суточный показатель смертности начиная с 11 февраля.

В то же время увеличилось количество новых случаев заражения. По состоянию на 17 февраля, число новых больных в эпицентре вспышки вируса, провинции Хубэй, составило 1933 человека.

С 14 февраля жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны.