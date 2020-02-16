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От Ирана потребовали незамедлительно выплатить компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ

Требования передали главе иранского МИД во время конференции в Мюнхене.

От Ирана потребовали незамедлительно выплатить компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ
Фото: EPA/UPG

Власти Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины требуют от Ирана незамедлительной выплаты компенсаций родным погибших пассажиров украинского самолета, по ошибке сбитого в небе над Тегераном. Об этом в субботу заявил журналистам в Мюнхене глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает телеканал CBC.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран срочно выплатил компенсации семьям погибших в соответствии с международными стандартами", - сказал Шампань.

По словам министра, размер компенсации должен быть един для всех, кому они положены, а процесс выплат должен начаться "как можно быстрее".

"Мы будем судить Иран по его действиям, а не по его заявлениям", - подчеркнул министр. 

Шампань сообщил, что на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД указанных стран встретились с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и передали ему эти требования.

Ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Сообщалось, что канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв катастрофы сбитого украинского самолета над Тегераном, требуя 1,5 миллиарда канадских долларов компенсации (1,1 миллиарда долларов США). 

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе, но он не согласился. Украина выплатила родственникам погибших по 200 тысяч гривен, то есть около 8 тыс. долларов.

Напомним, самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, Великобритании и Швеции. 

Только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

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