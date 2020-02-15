Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess достигло 285

На закрытом на карантин круизном лайнере Diamond Princess еще у 67 человек подтверждено наличие коронавируса. При этом у 38 человек нет никаких симптомов заболевания.

Общее количество заболевших на судне увеличилось до 285, включая не только пассажиров, но и членов экипажа, передает Киодо со ссылкой на данные Минздрава Японии.

Гражданство новых носителей коронавируса не уточняется. Указывается, что период мониторинга для пассажиров и экипажа лайнера продлится до среды, 19 февраля.

Также было объявлено о новых случаях заболевания внутри страны, в том числе среди медработников. Уточняется, что Япония все чаще подтверждает случаи заболевания COVID-19 у людей, не имеющих прямой связи с Китаем.

По состоянию на 15 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в Японии выросло до 338, включая 285 на Diamond Princess.

"Столкнувшись с рядом случаев, пути заражения которых невозможно отследить, правительство признало, что оно «сталкивается с другой ситуацией»", - говорится в сообщении.

Посольство США в Японии уже подтвердило намерение эвакуировать американских граждан с Diamond Princess. Самолеты, предназначенные для эвакуации около 380 американцев, прибудут в токийский аэропорт Ханэда вечером 16 февраля и вылетят в США утром на следующий день. Из Иокогамы американцев в аэропорт доставят на автобусах. При этом все они должны будут пройти экспресс-обследование на предмет обнаружения симптомов вируса. Те, кто в силу состояния здоровья не смогут эвакуироваться на самолете, будут госпитализированы в Японии.

По словам представителей правительства, Япония также будет сотрудничать с другими странами, которые предпринимают аналогичные меры для эвакуации своих граждан на судне. Сообщается, что на Diamond Princessиз находятся около 3400 пассажиров и членов экипажа из 56 стран, в том числе Украины.

Напомним, известно, что на борт лайнера есть два украинца, которые были инфицированы коронавирусом. Оба - члены экипажа Diamond Princess. Всего на борту лайнера 25 украинцев.