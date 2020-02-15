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В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Турист из Китая умер во Франции.

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Во Франции умер турист из Китая, у которого был обнаружен коронавирус. Это первый смертельный случай от новой болезни за пределами Азии. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузен.

По ее словам, речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами нового коронавируса. 

"Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии", - сказала министр.

Бузен добавила, что вместе с китайским туристом была госпитализирована и его дочь, у которой также обнаружили коронавирус. Сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений, и вскоре женщина будет выписана.

О первых заболевших во Франции стало известно 24 января. Это были первые случаи выявления коронавируса в Европе. По последней информации, всего во Франции заболели 11 человек.

До сегодняшнего дня за пределами материкового Китая было зафиксировано три смерти от нового коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах. Всего жертвами болезни стали 1526 человек, из них 1457 - в провинции Хубэй.

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