Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
ГлавнаяМир

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны

В городе установили КПП.

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны
Фото: EPA/UPG

Власти Уханя ужесточили карантинный режим в городе, охваченном вспышкой коронавируса. В соответствии с решением местных властей, с 14 февраля введены ограничения на выход граждан из своих микрорайонов, пишет РБК.

По новым правилам переходить из одной части города в другую можно будет через единственный КПП, на котором у всех будут замерять температуру. 

Для пересечения КПП необходимы веские основания. Исключение будет сделано для тех граждан, которым необходимо попасть в другую часть города по указанию врачей.

В сообщении указывается, что данная мера необходима для недопущения дальнейшего распространения болезни.

Напомним, в Китае за последние сутки от коронавируса умерли 143 человека. Из них - 107 случаев в Ухане. В городе также зарегистрировано и большинство новых случаев заражения. Население Уханя составляет более 11 млн человек.

Именно в Ухане коронавирус был впервые выявлен в конце декабря 2019 года. Предполагается, что источником заражения стал городской рынок морепродуктов. Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, которых продают на уханском рынке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также