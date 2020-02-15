Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны

Власти Уханя ужесточили карантинный режим в городе, охваченном вспышкой коронавируса. В соответствии с решением местных властей, с 14 февраля введены ограничения на выход граждан из своих микрорайонов, пишет РБК.

По новым правилам переходить из одной части города в другую можно будет через единственный КПП, на котором у всех будут замерять температуру.

Для пересечения КПП необходимы веские основания. Исключение будет сделано для тех граждан, которым необходимо попасть в другую часть города по указанию врачей.

В сообщении указывается, что данная мера необходима для недопущения дальнейшего распространения болезни.

Напомним, в Китае за последние сутки от коронавируса умерли 143 человека. Из них - 107 случаев в Ухане. В городе также зарегистрировано и большинство новых случаев заражения. Население Уханя составляет более 11 млн человек.

Именно в Ухане коронавирус был впервые выявлен в конце декабря 2019 года. Предполагается, что источником заражения стал городской рынок морепродуктов. Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, которых продают на уханском рынке.