Трюдо в Африке, экспансия России, китайские расисты и нашествие саранчи. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее . LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Американцы только осознали угрозу Китая и России

В Пентагоне полностью осознали угрожающий интересам США рост влияния Китая и России в Африке и стали предпринимать меры для его ограничения. Командующий сухопутными силами США в Африке генерал-майор Роджер Клутье 12 февраля заявил, что конкуренция с Китаем и РФ в регионе является для Вашингтона критически важной.

Американцы видят угрозу для их комбинированной целевой группы «Африканский Рог» в Джибути, так как рядом с её базой Кемп-Лемонье в 2017 г. был создан китайский военный объект. На его территории размещены 400 китайских военных, имеется взлетно-посадочная полоса и строится 330 метровый пирс.

Фото: DANIEL J. ALKANA/U.S. ARMY Военнослужащие 1-й бригады содействия силам безопасности армии США во время учений в Форт-Беннинге, штат Джорджия, 13 августа 2019.

Относительно россиян, то они известны активной отправкой своих боевиков в различные страны континента. В частности, для поддержки в ливийском конфликте мятежного фельдмаршала Хафтара было отправлено до 1400 российских наемников. Также россияне стремятся восстановить в Африке влияние, которым ранее обладал Советский Союз.

100 дней назад прошел Первый саммит Россия-Африка в Сочи, и кроме уже подписанных в дни его работы экономических и торговых соглашений в настоящее время ведется подготовка российской экспансии на рынки Нигерии и Эфиопии.

Важно отметить, что Россия связана и с отмыванием денег африканских авторитарных лидеров и их семей. К примеру, 11 февраля португальская прокуратура заявила об аресте банковских счетов дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш. Она – богатейшая женщина Африки с состоянием в $2 млрд, и при этом является гражданкой России, что позволяет ей избежать ареста на родине, где ее обвиняют в отмывании денег, растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, мошенничестве и использовании служебного положения.

Чтобы сдерживать своих оппонентов в Африке и показать, что США являются лучшим союзником, Пентагон принял решение усилить АФРИКОМ путем отправки на континент инструкторов 1-й армейской бригады поддержки сил безопасности (SFAB). Она займется подготовкой сил союзников США в ряде африканских стран по американским стандартам. Также ожидается, что в марте 2020 г. состоятся военные учения «Африканский лев». Участие в них примут 9000 американских военных и представители армий государств Африки и стран-союзниц.

Стратегическое турне Трюдо по Африке

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо совершил визит в две страны Африки: Эфиопию, лежащую на востоке континента, и в Сенегал, находящийся на его западной оконечности. В преддверии турне был опубликован меморандум под названием «Изложение взаимодействия по глобальным вопросам со странами Субсахарской Африки». В нем подчеркивается, что более половины из своего бюджета иностранной помощи в $6 млрд Канада отправляет странам указанного региона.

Фото: Sean Kilpatrick/The Canadian Press Президент Сенегала Маки Салл приветствует премьер-министра Канады Джастина Трюдо в президентском дворце в Дакаре, Сенегал 12 февраля 2020.

Визит Трюдо в Эфиопию совпал с проведением в Аддис-Абебе 33-го Саммита Африканского Союза, что позволило канадскому премьеру не только впервые в истории выступить на сессии данной региональной организации, но и провести серию продуктивных переговоров с рядом лидеров африканских стран: Эфиопии, Руанды, Египта, Кабо-Верде, Нигерии, Маврикия, Мадагаскара, Сомали, Ботсваны и Буркина-Фасо.

Интересы Канады заключаются в поиске поддержки африканских стран в ходе выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН в июне 2020 года, активизации торгово-экономической кооперации, защите канадских инвестиций в добывающих секторах экономики, борьбе с терроризмом, поддержке женских движений, а также принятии коллективных мер для предупреждения глобальных изменений климата.

Находясь в Сенегале, Трюдо провел встречу с президентом республики Мекки Салем и обсудил с ним широкий спектр сотрудничества от экономики и трудоустройства молодежи до борьбы с гендерным насилием и организации совместных усилий по защите ресурсов мирового океана. Отдельное внимание Трюдо уделил защите прав ЛГБТ-сообщества в Сенегале, где сторонники однополых отношений могут получить тюремный срок до 5 лет.

Китайское насилие в Кении

Кенийская полиция арестовала четырех китайских рабочих мигрантов после того, как в социальные сети попал видеоролик, на котором один из китайцев палками избивает официанта в отеле. Сотрудники Управления уголовных расследований посетили ресторан Chez Wou в пригороде Найроби, где арестовали Денга Хайлана. Как выяснилось, он работал шеф-поваром без соответствующего разрешения, а официанта кенийца избивал из-за опоздания на работу.

Кенийцы после просмотра видео пишут, что китайцы ведут себя в чужой стране по отношению к местному населению, порой хуже бывших британских колонизаторов.

У прочих задержанных китайцев либо проблемы с визами, либо с разрешениями на работу. Вероятно, что они могут быть депортированы из страны.

Подобные случаи вызывают крайне негативную реакцию в кенийском обществе по отношению к китайским рабочим и мигрантам, которые по мнению местных отбирают у них рабочие места. Также считается, что китайские инвестиции несут вместе с собой расизм и дискриминацию. Всего в Кении до 10 тысяч китайских мигрантов, и их положение может осложниться, если будут случаться подобные инциденты. Нельзя исключать даже антикитайских погромов, как это уже было в Замбии, где в 2018 г. прокатилась волна массовых антикитайских митингов.

Ухудшение имиджа Китая может нанести вред и реализации значимых для китайского бизнеса инфраструктурных проектов в Африке. В настоящее время в Уганде проходят общественные обсуждения относительно возведения новой плотины для постройки ГЭС Айяго на Ниле. Китайская корпорация PowerChina очень хочет стать подрядчиком постройки новой ГЭС мощностью 840 МВт, ведь цена вопроса составляет $1,4 млрд.

Проект уже вызывает опасения в Египте, где видят в нем угрозу для водного обеспечения страны, лежащей ниже по течению Нила. Если же еще и антикитайские настроения на Востоке Африки будут нарастать, то правительство в Кампале вполне может отказать китайцам в получении важного для них подряда, ссылаясь на риски в сфере безопасности.

Саранча на Африканском Роге

Страны Африканского Рога переживают худшее за четверть века нашествие стай пустынной саранчи. По классификации Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) данное насекомое считается самым опасным в мире мигрирующим вредителем, так как влияет на жизнедеятельность 10% населения планеты.

Начавшаяся в июне 2019 г. атака саранчи к февралю 2020 года охватила территории Эфиопии, Кении, Сомали, Эритреи и Джибути, и теперь начала нести угрозу посевам сельскохозяйственных культур в Уганде, Танзании и Южном Судане.

Стремительному росту численности крылатых насекомых содействовали проливные дожди, которые осенью и зимой 2019-2020 гг. прошли в засушливом районе. В итоге облака саранчи, состоящие из миллиардов особей, стали со скоростью в 150 км в сутки перемещаться по территории стран и без того испытывающих дефицит продовольствия.

Единственным эффективным средством сдерживания вредоносных насекомых является распыление пестицидов с самолетов, но для этого не хватает финансовых ресурсов. Для остановки кризиса ФАО необходимы $76 млн, но пока из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН она получила менее трети запрошенной суммы.

Кроме того, из-за сложной внутриполитической ситуации в Сомали и Южном Судане, где продолжаются внутренние конфликты, там невозможно предпринять эффективные меры для истребления саранчи, что значительно усложняет борьбу с ней.

В итоге к июню 2020 г. (согласно прогнозам) популяция насекомых может вырасти в 20 раз. Последний из наблюдаемых всплесков нашествия стай саранчи был зафиксирован в странах Западной Африки в 2003-2005 гг. и нанес убытков урожаю на сумму в $2,5 млрд.

10 февраля во избежание гуманитарной катастрофы ООН призвала международное сообщество принять экстренные меры по сбору финансовых средств для помощи странам Африканского Рога в борьбе с саранчой. Уже сейчас в зоне риска 19 миллионов человек, и данная цифра может резко возрасти, если саранчу сейчас не остановят.