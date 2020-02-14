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С Diamond Princess начали эвакуировать пассажиров

Тех, у кого не выявят коронавирус, по желанию переведут в жилье, предоставленное правительством Японии. 

С Diamond Princess начали эвакуировать пассажиров
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 14 февраля, на лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин  возле побережья Японии из-за коронавируса COVID-19, началась эвакуация первых пассажиров. Об этом пишет AFP.

Правительство Японии предоставило возможность пассажирам в возрасте 80 лет и старше, людям со слабым здоровьем и тем, у кого были каюты без окон, сойти с лайнера в жилье на суше.

Первая группа из 11 человек уже покинула лайнер. Водитель автобуса был в белом защитном костюме с ног до головы, а также - в очках и маске.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото.

Лайнер будет стоять на карантине до 19 февраля.

Напомним, известно, что на борт лайнера есть два украинца, которые были инфицированы коронавирусом. Оба - члены экипажа Diamond Princess. Всего на борту лайнера 25 украинцев.

За последние сутки было зарегистрировано 116 случаев летального исхода от COVID-19 и 4,823 новых случаев заражения.

Минздрав анонсировал, что граждан Украины эвакуируют из Уханя 19 февраля.

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