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В Одессу прибыл 300-метровый контейнеровоз из Китая

В экипаже судна есть один украинец.

В Одессу прибыл 300-метровый контейнеровоз из Китая
Фото: dumskaya.net

Трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта) прибыл в Одессу из Китая.

Как передает "Думская", судно ошвартовалось у 42-го причала одесского порта в 17:20 четверга.

В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда «Урал» стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура.

Компания CMA CGM привлекла медиков, которые проверили состояние моряков и заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако, в связи с угрозой распространения коронавируса, в каждом порту команду все равно тщательно проверяют.

В экипаже судна есть один украинец. На одесском морвокзале контейнеровоз встречали его родители, но они отказались общаться с прессой.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, перед самым заходом контейнеровоза в наш порт Министерство здравоохранения Украины заявило, что у членов экипажа нет подозрения на коронавирус СОVID-19.

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