За некоторые суммы чиновники "не замечали" нарушений норм ввоза в Украину товаров иностранного производства.

Служба безопасности раскрыла схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег у предпринимателей, занимающихся импортом товаров из страны Ближнего Востока.

"За различные суммы взяток чиновники «не замечали» нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, наносило ущерб госбюджета. По оперативной информации, «тариф» зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за смену сумма взяток могла составлять до 4 тысяч долларов.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали одного из инспекторов, вероятно, причастного к схеме, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса после получения денег. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года СБУ задержала за систематическое взяточничество начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыма и Севастополя.