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Главе Черновицкого облсовета, подозреваемому в получении взятки, избрали меру пресечения

Мунтяну вменяют получение 180 тысяч долларов.

Фото: youtube.com / Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд в четверг избрал меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в виде залога 10 млн гривен.

Прокуратура просила арестовать Мунтяна.

"Применить меру пресечения к подозреваемому Мунтяну Ивану Николаевичу, 1969 года рождения, в виде залога в 4760 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 миллионов 5 тысяч 520 гривен", - объявил судья.

Кроме того, Мунтяна обязали выполнять ряд обязанностей: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд; не отлучаться из Черновцов без разрешения; сообщать в правоохранительные органы об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями.

Он должен носить электронный браслет и сдать на хранение в Миграционную службу свои загранпаспорта.

Намомним, что Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 тыс. (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса). По версии НАБУ, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тыс.

Предпринимателю тоже избрали меру пресечения в виде залога - в размере 5 млн гривен. 

Мунтян в комментарии UA:Буковина назвал подозрение "полным абсурдом". Он утверждает, что его обвиняют в неправомерной выгоде без доказательств.

Иван Мунтян возглавляет Черновицкий областной совет с 2015 года.

Он глава черновицкой областной организации партии "Батькивщина".

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