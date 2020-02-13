ПЦУ назвала день влюбленных продуктом маскульта, не имеющим отношения к православной традиции

Церковь советует проявлять любовь ежедневно, а не раз в году.

Православная церковь Украины заявила, что Валентинов день 14 февраля не относится к православной традиции, а сам святой не является покровителем влюбленных.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ.

В православной церкви есть несколько святых по имени Валентин. Тот святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Италийский). Однако в православной традиции его вспоминают совершенно в другой день - 12 августа.

"К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин «венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II». Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданским законов и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины", - отмечают в ПЦУ.

Праздник 14 февраля, по мнению церкви, связан с языческим празднованием римских времен, которое сопровождалось жертвоприношением в честь плодородия и материнства.

"Поэтому массовая культура, собственно, соединила память христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и на коммерцию, побуждая покупать подарки", - сказано в сообщении.

ПЦУ также призывает проявлять любовь каждый день, а не дарить символические материальные подарки один раз в год.