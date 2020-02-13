Зеленский вывел из состава СНБО Богдана и назначил вместо него Ермака

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №52/2020 был опубликован на сайте Офиса президента Украины 13 февраля, но датирован предыдущим днем.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Борисовича Ермака – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава СНБО А. Богдана", – говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Информация о том, что Ермак вошел в состав СНБО, уже появилась на сайте Совета безопасности и обороны Украины. Кроме него, его членами являются Владимир Зеленский (глава СНБО), Алексей Данилов (секретарь), глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр финансов Оксана Маркарова, глава МИД Вадим Пристайко, спикер Рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава НБУ Яков Смолий (по согласию), начальник Генштаба Руслан Хомчак и председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. В нескольких СМИ появилась информация о том, что между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

"Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, что считаю это правильным. Это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – заявил он.