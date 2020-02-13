Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами других государств на полях Мюнхенской конференции

Он будет пребывать с визитом в Германии 14 и 15 февраля.

Президент Владимир Зеленский 14 и 15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где поучаствует в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"В рамках конференции он выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств", – говорится в сообщении.

Ранее о том, что Владимир Зеленский станет участником 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил руководитель этой конференции Вольфганг Ишингер.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что на полях конференции может произойти встреча глав МИД стран "нормандской четверки".