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Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения

Они обсуждали проведение реформ в Украине.

Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейи. Стороны обсудили сотрудничество Украины и ЕС, а также согласовали приоритеты взаимодействия на этот год, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

Это, в частности, подписание Договора о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о "промышленном безвизе", углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого договора" и начало обновления дополнений к Соглашению об ассоциации. 

Зеленский отметил, что Украина ждет инвестиционной поддержки ЕС и стран-членов. Также Еврокомиссар и президент обсудили реформы в Украине, в том числе и в контексте имплементации Соглашения об ассоциации.  

"Спасибо за постоянную поддержку евроинтеграционного курса Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – поблагодарил Зеленский Оливера Вархейи.

Напомним, в конце января Вархейи анонсировал визит в Украину, чтобы проверить проведение реформ. 

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