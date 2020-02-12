Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения

Они обсуждали проведение реформ в Украине.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейи. Стороны обсудили сотрудничество Украины и ЕС, а также согласовали приоритеты взаимодействия на этот год, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

Это, в частности, подписание Договора о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о "промышленном безвизе", углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого договора" и начало обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

Зеленский отметил, что Украина ждет инвестиционной поддержки ЕС и стран-членов. Также Еврокомиссар и президент обсудили реформы в Украине, в том числе и в контексте имплементации Соглашения об ассоциации.

"Спасибо за постоянную поддержку евроинтеграционного курса Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – поблагодарил Зеленский Оливера Вархейи.

Напомним, в конце января Вархейи анонсировал визит в Украину, чтобы проверить проведение реформ.