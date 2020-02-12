Украина утвердила безвиз еще с одной страной

Правительства Украины и Маршалловых островов утвердили соглашения о безвизе.

Правительство Украины вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Об этом сообщил у себя в телеграме глава правительства Алексей Гончарук.

Граждане Украины и Маршалловых островов смогут путешествовать в эти страны без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу", - отметил Гончарук.

Маршалловы острова - тихоокеанское государство в Океании, ассоциированное с США. Считается, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане выше, чем в районах Чернобыля и Фукусимы из-за многочисленных испытаний США во время Холодной войны.

Напомним, в декабре Кабмин утвердил соглашения про безвизовый режим с Эквадором и Колумбией.

Ранее для украинцев также отменили визы в Колумбию.

В августе Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с правительством Доминики.