Кабмин утвердил соглашения про безвиз с Эквадором и Колумбией

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней.

На сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил соглашения про безвизовый режим с Эквадором и Колумбией. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

«Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней», - отметил премьер.

Напомним, ранее для украинцев также отменили визы в Колумбию.

В августе Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с правительством Доминики .