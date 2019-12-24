В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию "Майдан Независимости" (обновлено)

Также перекрыта пересадка на "Крещатик".

В Киеве около 12:30 закрыли станцию метро "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка о минировании. На место выезжали взрывотехники и правоохранители.

Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка закрыта на вход и выход", – добавили представители метрополитена.

Об открытии станции и возобновлении пересадки на ст. "Крещатик" сообщили в 13:14.

Напомним, вчера неизвестные "минировали" Центральный железнодорожный вокзал. Из здания пришлось всех эвакуировать, пассажиры ожидали прибытия поездов рядом с вокзалом, а проход к платформам осуществлялся через подземные переходы.