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В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию "Майдан Независимости" (обновлено)

Также перекрыта пересадка на "Крещатик". 

В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию "Майдан Независимости" (обновлено)
Фото: metro.kiev.ua

В Киеве около 12:30 закрыли станцию метро "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка о минировании. На место выезжали взрывотехники и правоохранители.

Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка закрыта на вход и выход", – добавили представители метрополитена.

Об открытии станции и возобновлении пересадки на ст. "Крещатик" сообщили в 13:14. 

Напомним, вчера неизвестные "минировали" Центральный железнодорожный вокзал. Из здания пришлось всех эвакуировать, пассажиры ожидали прибытия поездов рядом с вокзалом, а проход к платформам осуществлялся через подземные переходы. 

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