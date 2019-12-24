Виталий Кличко не явился в суд как свидетель в деле о расстреле Небесной Сотни

Двоих из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстреле 49 человек на Институтской, суд уже отпустил под домашний арест.

В Святошинском суде началось заседание в деле по обвинению пяти экс-“беркутовцев” в расстрелах 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сегодня должны были допросить свидетеля Виталия Кличко. В начале заседания судья Дячук зачитал заявление Кличко о том, что он принимает участие в важном мероприятии, не может явиться в зал суда и просит перенести заседание на другое время и день.

Судья опросил стороны, может ли суд продолжать слушать дело без свидетеля и приступить к изучению материалов баллистической экспертизы, или же заседание нужно перенести.

Стороны единогласно приняли решение продолжать слушание дела.

Зал полностью заполнен людьми, среди них потерпевшие и представители прессы.

Напомним, в СМИ вчера появилась информация о том, что обвиняемых в расстрелах на Институтской экс-“беркутовцев” - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, готовятся обменять на украинских пленных, которые удерживаются на оккупированных территориях.

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.

Ранее Святошинский суд отпустил под домашний арест Сергея Тамтуру, а в октябре даже позволил ему снять электронный браслет, чтобы "устроиться на работу".

Остальные подозреваемые в расстрелах на Институтской скрываются от следствия в России, в том числе командир роты "Беркута", стрелявшей в тот день по людям, - Дмитрий Садовник. Россия даже предоставила Садовнику свое гражданство.