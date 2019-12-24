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ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате

Производство касается должностных лиц, которые совершали надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем. 

ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Фото: dsns.gov.ua

Следственной территориальное управление ГБР начало досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения обязанностей ГУ ГосЧС в Луганской области, которое привело к смерти четырех пациентов Старобельского психоневрологического интерната в результате пожара.

Об этом сообщили на странице ГБР в Facebook

"Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГосЧС в Луганской области, которые предварительно совершали надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения", – добавили в ГБР.

Причины возникновения загорания выясняет Национальная полиция в рамках отдельного уголовного производства. 

Напомним, в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар. В результате погибли четыре человека, трое получили ожоги.

На момент возгорания в интернате было 173 человека, в том числе 112 – в корпусе, где произошел пожар. Большинство эвакуированных пациентов отвезли в Сватовскую областную психиатрическую больницу, остальных разместили в корпусе, который не пострадал.

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