Каждая пятая женщина, которая обращается за помилованием, была жертвой домашнего насилия, - Минсоцполитики

За 9 месяцев этого года количество обращений относительно насилия в семье увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018.

Каждая пятая женщина, которая обращается за помилованием к президенту во время отбывания наказания, является жертвой домашнего насилия. Такие данные озвучил заместитель министра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нижинский, говорится в пресс-службе ведомства.

"Это женщины, которые из-за некоторых жизненных обстоятельств оказались в ситуации, когда вынуждены были защищаться, и во время защиты нанесли тяжкие телесные повреждения, приведшие к летальному исходу", - заявил Нижинский на встрече относительно развития специализированных услуг для пострадавших от насилия.

В ходе встречи презентовали результаты проекта с акцентом на деятельность мобильных бригад социально-психологической помощи. В будущем году планируется ввести в действие национальный кол-центр для потерпевших и очевидцев случаев насилия.

Отмечается, что за 9 месяцев 2019 года зафиксировано около 95 000 обращений по поводу домашнего насилия, а это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном обращались женщины (84 000), более 10 000 обращений поступили от мужчин, 755 - от детей.

Подробнее о том, как на самооборону, завершившуюся летальным исходом нападавшего реагирует украинское правосудие, читайте в материале LB.ua "Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати".