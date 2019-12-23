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Дело об убийстве полицейским 5-летнего Кирилла Тлявова под Киевом передали в суд

Среди обвиняемых - два бывших правоохранителя. 

Дело об убийстве полицейским 5-летнего Кирилла Тлявова под Киевом передали в суд
Кирило Тлявов
Фото: UAportal

Прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и убийство по неосторожности.

"По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного жилища, вероятно, ради развлечения, совершили выстрелы из огнестрельного оружия по направлению мест возможного пребывания граждан", - уточнили в прокуратуре.

Вследствие выстрела ребенок получил смертельное ранение.

"По данным следствия, двое из указанных мужчин - бывшие сотрудники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ", - добавили в прокуратуре. 

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. 

5 ноября главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Сообщалось, что оружие, из которого был сделан выстрел, на тот момент не нашли. 

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