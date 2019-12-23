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Коростышевского мэра подозревают в растрате более 800 тысяч гривен

Из-за завышения суммы работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.

Коростышевского мэра подозревают в растрате более 800 тысяч гривен
Фото: npu.gov.ua

Мэра Коростышева Житомирской области подозревают в растрате средств местного бюджета более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Сегодня, 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к значительным убыткам в бюджете объединенной территориальной общины.

"Чиновника обоснованно подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в сфере дорожного строительства", - отметили в полиции.

В ходе предварительного расследования, начатого в ноябре этого года, установлено, что из-за завышения суммы выполненных работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.

Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.

Как стало известно Житомир.info, в служебной халатности подозревают Коростышевского мэра Ивана Кохана. На местных выборах в октябре 2015 году он был избран мэром Коростышев, а 18 декабря 2016 был избран главой Коростышевской городской ОТГ.

Напомним, в августе одной из заместительниц мэра Житомира сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. гривен убытков. Чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер, вместо того чтобы его отклонить.

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