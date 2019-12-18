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ГБР расследует халатность чиновников Минобороны из-за поставок БТРов

Чиновники не выполнили два контракта поставок.

ГБР расследует халатность чиновников Минобороны из-за поставок БТРов
Фото: ukroboronprom.com.ua

Госбюро расследований проводит досудебное расследование относительно халатности чиновников Министерства обороны при поставках в армию БТРов в 2016-2019 годах. Об этом указано в материалах суда.

Данное дело было открыто 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

ГБР исследует обстоятельства халатности к военной службе относительно чиновников, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 №403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР - 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР - 3ДА для нужд Вооруженных Сил. Отмечается, что невыполнение контрактов повлекло тяжкие последствия.

В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.

Напомним, 4 декабря Печерский районный суд Киева разрешил ГБР изъять у НАБУ документы, касающиеся расследования хищений в оборонной сфере Украины. Среди прочего суд позволил изъять копии документов и въезде о выезде транспорта на территорию "Киевского бронетанкового завода".

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Источник: "Украинские новости"
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