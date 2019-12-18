Краткий курс научного митингизма

Фото: Думская

Научный митингизм – одна из трех основных частей околополитической науки, посвященной экзорцизму всего темного и призванию всего светлого. Темное – наше, светлое – европейское. И это, увы, не пиво.

Предтечами научного митингизма можно считать гимнософистов. Гай Плиний Секунд Старший в книге «Естественная история» упоминает, что гимнософисты целый день смотрят на солнце, не закрывая глаз. А это то же самое, что диванный хомячок перед компьютером.

Научный митингизм, наряду с либералистическим любомудрием и валютнокредитной экономией – это часть партийно-политического лохотрона. Она дает прямое, непосредственное, социально-политическое обоснование исторической миссии улично-активных политарбайтеров, условий и путей их финансирования. Это наука об общих социально-политических закономерностях принудительного ритуального вождения по кругу. А также наука о путях, формах и методах приглашения к кинетическому воздействию на эволюционные грабли. Поколения дарвиновольцев посвятили свои лбы в поисках оптимальной длины ручек. Их исторические узоры непопалимо сияют ясным огнем на ликах подрастающего поколения.

Следует решительно заметить, что обычный митинг – это не подлинный митингизм, а анархо-оппортунистическое учение, имеющее целью бездушное физическое уничтожение вышеупомянутых национальных граблей.

Не нужно напоминать, что такое отклонение от обменного курса грозит массовой безработицей и эмиграцией высококвалифицировнных специалистов отечественного граблестроительства, обнищанием ботопролетариата и разорением тролефермеров.

Поэтому научный митингизм решительно осуждает такую социальную политику в отношении асоциальных элементов.

Предшественники научного митингизма – историческое словоблудие и диванный героизм.Для них характерны: высокий уровень самоудовлетворения от красивых мечтаний и дерзких планов, оторванных от реальных аккаунтов. А также отважный селфи-постинг и смелое аватар-поведение.

Теория научного митингизма охватывает такие жгучие вопросы современности, как, например:

кассовая борьба соросят и поросят;

правильный олигархат как чуткий опустошитель неродных касс;

стратегия и тактика взаимного зализывания информационных ран в условиях рукотворного хейтерства и самобуллинга;

вопросы о путях, средствах и сметах строительства какбынародного контента. Фото: Анна Стешенко

Только научный митингизм, вооружив блогосферу цельным и научным мировоззрением, разъяснил предательскую сущность прежнего самопостингового рабства, указал пути освобождения от его ига путем бесперебойного конвертирования свободы слива в олигархическую зависимость.

Основной вопрос научного митингизма – вопрос об исторической миссии небесплатных протестов. Митингизм строится для блага профмитингующих, а не для терпения на благо отдаленного будущего.

Научный митингизм стройно противопоставляется буржуазной лженауке социологии, которая оперирует лишь цифрами, лишенными подлинной духовности. Вель всем известно, что истинный митингист стоит как минимум десятка неучтенных, но записанных в кассовую ведомость десятниками и бригадирами.

Это мобилизующее учение, созданное на основе открытого материалистического понимания почасового участия в мировых процессах и глубокого изучения законов развития клавиатурно-диванного общества.

Когда было свергнуто ЖЖ-крепостничество и появилось социально-сетевое общество, возникла новая, более утонченная система эксплуатации сетевых хомячков. Как протест против их добровольного бесплатного и бесцельного кружения в колесе интернет-дхармы возникли различные тоталитарные блогерские секты, раздававшие здоровую духовность с пониженным содержанием интеллекта в обмен на лайки.

Человеческому мышлению пришлось испытать много мытарств, мучений и изменений, прежде чем дойти до такого научно разработанного и обоснованного идиотизма.

Митингизм есть не доброе пожелание людей, а закономерный, необходимый результат развития сетевого общества и кассовой борьбы олигархата. Олигархи доказали, что олигархат является директоратом всех революционных младших классов, способных свергнуть все и добиться победы всего мирно-насильственным реэволюционным путем, путем имитации революции.

Олигархи установили, что переход от невежества к идиотизму будет периодом диктатуры митингизма, которая имеет своей задачей подавить сопротивление социологов и создать новое, инстаграмное, телеграмное и фейсбучное сообщество.

Из утопической идеи и мечты о будущем 5G митингизм превратился в стройную научно- реэволюционную теорию. Это непреодолимая привлекательная сила, которая влечет к сакральным местам выплат диванных хомячков всех локаций. Она соединяет строгую и высшую финансовую отчетность (являясь последним словом наперсточной науки) с фотореволюционностью.

Фото: Макс Требухов

Научный митингизм неразрывно связан с диалектическим и историческим лохотронством, являющимся теоретическим фундаментом социал-идиотизма.Теория научного митингизма непрерывно обогащается в своем развитии новым опытом логистики интернет-хомячков, новыми знаниями о том, что из них можно приготовить.Олигархат вооружил лохторат новой теорией реэволюции, согласно которой в условиях неполного Интернет-покрытия митингизм может первоначально победить на одной, отдельно взятой площади и не может победить в целой стране.

Да в общем-то им и не требовалось.

Вожди митингизма дали стройное, проверенное опытом авансов, кредитов и выплат учение о путях и методах построения идиотического общества, а также:

о путях перевода интернет-пользователей на рельсы сетевой зависимости;

разработали вопрос о роли рукотворных истерик в строительстве нового общества;

дали всестороннее обоснование вопроса о создании многопалатного государства нового, параноидального типа;

показали, что руководящей и организующей силой в борьбе за развитие подлинно народного идиотизма является управляемый психоз;

разработали учение о карманных и псевдопартиях;

о тактических основах набора на ключевые должности в государстве по обьявлению в Интернете и т. д. Основоположники митингизма могли в силу исторических обстоятельств только в самых общих чертах охарактеризовать различие между стихийным митингом, обычным пикетированием и стратегическим разводом лоха на деньги и чувства. Поэтому они либо вымерли, либо эмигрировали.

Задача осуществления перехода от стихийной вечевой демократии к научно организованному митингизму поставила эти вопросы в наше время со всей остротой и потребовала всесторонней разработки их. Ответы на эти вопросы даны в полном собрании политических договорняков нашего времени.

Идеи научного митингизма стали в современную селфи-эпоху величайшим моральным стимулом, улучшающим заниженную самооценку множества людей по всей стране.Более трети граждан ныне объединено в могучем лагере инстаграм-демократии, телеграм-капитализма и фейсбук-либерализма, возглавляемом олигархическим искуственным интеллектом.

Но это не точно.