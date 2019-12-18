В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный

Противник семь раз открывал огонь, была зафиксирована снайперская активность.

За сутки 17 декабря в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе российские вооруженные формирования семь раз открывали огонь, в том числе из БМП, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также была зафиксирована активность снайперов. В результате обстрелов погиб один украинский военный, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Два обстрела произошли неподалеку Новолуганского (из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия), два возле Крымского (из гранатометов, вооружения БМП, пулеметов и др.), неподалеку Травневого (из гранатометов, пулеметов и др.).

Также противник обстрелял район Широкиного (в частности, из противотанкового гранатомета и пулемета), еще один обстрел произошел неподалеку Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

С начала суток 18 декабря по состоянию на 7 утра вражеские силы огневую активность не проявляли.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что перемирие в зоне боевых действий Луганской и Донецкой областей будет установлено 20-21 декабря.

Ранее в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении войск еще в трех точках.