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С начала декабря на Донбассе погибли 22 военных оккупационных сил, - штаб ООС

Еще 22 составили санитарные потери. 

С начала декабря на Донбассе погибли 22 военных оккупационных сил, - штаб ООС
Фото: EPA/UPG

С 1 по 15 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погибли 22 военных из состава вооруженных формирований России. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 потери вооруженных формирований России составляют 44 человека. 22 оккупанта ликвидировано, еще 22 составляют санитарные потери", - уточнили в штабе.

В ноябре потери оккупантов составили 107 человек, из них 41 ликвидированы. Несмотря на Минские соглашения и договоренности в рамках переговоров "нормандской четверки", противник продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня. 

Напомним, за сутки 9 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. 

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