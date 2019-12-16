В Запорожье в результате пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС Запорожской области.

Фото: zp.dsns.gov.ua

14 декабря, в 13:20 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного дама на Водонапорном переулке Коммунарского района Запорожья.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горит мебель, домашние вещи и перекрытие общей площадью 80 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни.

Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Отмечается, что в 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

От ГосЧС привлекли 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Причину пожара устанавливают. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, в ноябре в квартире Запорожья нашли мертвой семью из трех человек.

В Днепровский отдел поступило сообщение от женщины, что ее сестра с субботы не выходит на связь. После этого, полиция и заявительница кобнаружили в квартире тело женщины 1961 года рождения, тело мужчины 1959 года рождения, а также их сына 1994 года рождения.

На телах супругов были найдены с телесными повреждениями, а их сын - повешенным.