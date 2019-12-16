Оскорбительное бесчувствие власти

Достаточно давно по инициативе министра социальной политики Михаила Папиева мы провели необычное для Украины социологическое исследование. Мы – это Ассоциация психиатров и Киевский международный институт социологии. Никакой политики, измеряли отношение населения Украины к ожидаемым изменениям в системе общественного здравоохранения. А именно: что граждане предпочитают, жить в государстве с бюджетным финансированием, либо с так называемой страховой моделью, либо в условиях частного медицинского обслуживания.

Фото: Макс Требухов

Давно это было, в годы первого президентского срока Леонида Кучмы. Тогда о всеобщем медицинском страховании говорили и писали мало. Активно и достаточно нагло предлагали свои услады частные страховые компании. А наш, не очень ориентировавшийся в реалиях предложенных моделей народ, проявил себя мудрым: предпочел жить в страховой модели. Частную модель поддержали немногие, около 4% опрошенных. А жизнь с бюджетным финансированием медицины поддержали, в основном, люди пенсионного возраста.

Нам, врачам и медицинским сестрам важно такое: адекватное, заслуженное долгим образованием и сложным трудом финансирование. Коего никогда у нас не было. Ни в СССР, ни после него. Источник финансирования, в принципе, для нас не важен. Некоторые вполне приличные государства, народы которых никогда не исповедовали марксизм-ленинизм и не знавшие реалии системы здравоохранения Советского Союза, очень даже приветственно и уверенно живут в бюджетной национальной медицинской системе. Думаю, и нам, бывшим советским, было бы вполне комфортабельно оставаться в параметрах бюджетной медицины, разумеется, откорректированной и модернизированной.

Увы, не случилось. А сегодня говорить об этом поздно. Разве что мечтать…. Наши реалии иные. Поспешно, в шелухе обильного и противоречивого словоговорения и не вполне искренних публичных споров нас медленно, но последовательно приводят к неизбежному медицинскому обслуживанию в частных, приватных клиниках и центрах.Где многие из нас получить медицинскую помощь не смогут. По простой и совсем не благородной причине: из-за отсутствия на то денежных возможностей. При этом родное наше государство не прекратит собирать с каждого из нас так называемый социальный налог.

Мне могут, даже обязаны, возразить: украинская система общественного здравоохранения неуклонно движется по направлению к страховой системе медицинского обслуживания. Если бы так… Здесь, увы, все по знаменитому высказыванию театрального режиссера Станиславского: «А я не верю!»

Да и как поверить, если по разным официальным источникам от 40 до 60% украинской экономики находится в тени. Если обложенный и официальным, и коррупционным вымогательством частный предприниматель еще глубже уйдет в финансовую тень, но не будет платить честно страховые взносы за каждого из работающих у него людей. Если врача назначают специалистом принудительно, не соизволив прежде обучить его знаниям и навыкам в новой для него специальности. Если стратегические решения в украинской системе здравоохранения традиционно принимают люди, не имеющие для этого опыта, специальной подготовки и т.д. и т.п.

Позволю себе такое: населению Украины неотвратимо навязывается вхождение в систему приватной, оплачиваемой самим пациентом медицинской помощи. Несколько лет тому назад наш омбудсмен Валерия Лутковская обдумывала открытие специального подразделения «медицинского омбудсмена». Не успела… Нет такого подразделения и в радикально реформируемой сегодня прокурорской системе И это, и иное, близкое по сути, создает условия для безнаказанности медицинского персонала. В результате страдает пациент. Никем не защищенный, никем всерьез не информируемый.

Мы, украинские врачи, являемся членами мирового клуба под названием Международная Классификация Болезней. Но только формально. Некоторые из нас продолжают пользовать пациентов достижениями и вековым опытом далекой от современной медицинской науки так называемой народной медицины, онкологи предлагают больным купить у них, не в аптеке, псевдо эффективные снадобья, психотерапевты пользуют клиентов никем на Земле не верифицированными «новейшими техниками», наркологи обещают скорое и полное излечение пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью… А наш всегда говорящий сугубую правду Минздрав с высоких международных трибун повествует о полном охвате наших врачей принципами и методами доказательной медицины!

Совсем недавно я надеялся. Даже так – верил. Увы. Решения опять принимают случайные люди. Издали наблюдаю искреннюю активность реальных специалистов (они есть, вопреки мнению нашего президента), пытающихся достучаться, пояснить, вразумить. Мне жаль их, искренне жаль. Их не услышат. Как и прежде всегда было. И не диктатор Путин тому причиной. И не Меркель с Макроном. Причина проста, наша обыденная, привычная причина: оскорбительное бесчувствие власти. И этой, новой.