Опасные вопросы

За последние две тысячи лет во имя торжества христианства человечество погубило столько же себе подобных, сколько спасло его именем. На каждую Мать Терезу всегда находился свой Великий Инквизитор. Но издавна существует и такой конфликт, далеко не всегда вслух артикулируемый: это конфликт между христианством и биологией. Суть этого конфликта проста и очевидна: первейшая обязанность каждого нормального члена общества состоит в том, чтобы заботиться о собственных детях, а не о чужих. Тогда как последовательное христианство убеждает нас в обратном.

Наука и религия заняты решением разных проблем. Наука ищет ответы на вопрос, как устроен мир. Религия пытается ответить на вопрос, почему мир вообще существует. Современная наука знает, что самые твердо установленные истины, самые глубокие наши убеждения и представления вполне могут оказаться на самом деле идеальными проекциями разума, а совсем не отражениями реальности.

К сожалению, опыт страдания не равнозначен опыту познания. То, что формирует и подтверждает религиозную истину, нисколько не способствует развитию научного знания. Смерть на костре или гибель от истощения в концлагере не являются аргументами, подтверждающими правоту конкретного исследователя. Тем не менее, общество ждет от интеллигенции способности к анализу. Люди, всерьез занимающиеся исследованиями, умеющие анализировать, обученные этому, являются частью интеллигенции. Так, совершенно далекие от политики люди в ситуации тоталитарного государства становились диссидентами. Как Андрей Дмитриевич Сахаров, физик, Сергей Адамович Ковалев, биолог, Иван Алексеевич Свитлычный, филолог, исследователь текстов…

Способна ли сегодня украинская интеллигенция анализировать ситуацию в стране, говорить вслух? Я имею ввиду ту небольшую ее часть, которая не относится к категории образованщины (по Солженицыну). Есть ли в стране искренне верующие богословы, способные и желающие звонить в свой маленький колокольчик социально детерминированной тревоги? Каким был незабвенный Гузар…

Украинское общество действительно ждет от своей интеллигенции ответа на вопросы. Не от политиков или от людей, называющих себя таковыми. И не от очередного Майдана, поскольку мы осознали, что революции истинны как процессы, но ложны как режимы. Когда-то мы жили в таком псевдо-нравственном императиве: всё, что служит идеям коммунизма, то нравственно. Затем мы верили в то, что нравственным является служение «перестройке» времен Горбачева. Потом у нас появился новый исключительный идол: Украина. Помните лозунг якобы христианина Петра Порошенко: «Україна понад усе!»? Совсем недавно мы, 73% избирателей отринули вора и лжеца. Захотели уверовать в новый императив, также оказавшийся безнравственным.

Наш, интеллигенции долг состоит в необходимости отвечать на вопросы. В том числе и на самые опасные.