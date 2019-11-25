Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего судна "Иван Голубец"

В Мавритании к морякам были применены ограничительные меры.

В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего судна "Иван Голубец"
Фото: Цензор

В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего траулера "Иван Голубец" в июле у берегов Мавритании. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц у себя в твиттере. 

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - написал он.

Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

Напомним, украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. В момент возгорания на его борту находилось 90 человек - граждане Украины и РФ. Сообщалось о двух погибших.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также