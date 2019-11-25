В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего судна "Иван Голубец"

В Мавритании к морякам были применены ограничительные меры.

В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего траулера "Иван Голубец" в июле у берегов Мавритании. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц у себя в твиттере.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - написал он.

Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

Напомним, украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. В момент возгорания на его борту находилось 90 человек - граждане Украины и РФ. Сообщалось о двух погибших.