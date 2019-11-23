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У берегов Малайзии задержали судно с украинцами

По предварительной информации, среди экипажа - 22 граждан Украины.

У берегов Малайзии задержали судно с украинцами
Сухогруз New Orion
Фото: https://www.facebook.com/MTWTU

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа среди которых есть граждане Украины. Об этом 23 ноября сообщает местное издание The Star

Задержание произошло возле восточного побережья Джохора.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал директор ведомства.

Двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств. Дело расследуется по статье "якорение без разрешения".

Задержание судна подтвердили в посольстве России. По их информации, на борту находились один россиянин и 22 граждан Украины. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна, пишет "Интерфакс".

В случае признания виновными, морякам грозит штраф от 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы, пишет малазийское издание.

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