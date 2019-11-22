В Норвегии за нелегальный ввоз украинцев осудили двух россиян

В Норвегии два гражданина России были приговорены к 11 месяцам лишения воли за организацию нелегального пребывания в стране украинских рабочих и незаконном использовании рабочей силы, пишет "Настоящее время".

По версии следствия, они незаконно переправили в Норвегию 27 граждан Украины, которые работали на стройке. Им сделали фальшивые документы, в которых было указано, что все строители - граждане Болгарии и Румынии, то есть, в отличии от украинцев, имеют право на трудоустройство в ЕС без дополнительных документов.

Нанимались работники через эстонскую строительную компанию. Основными задачами украинцев была установка гипсокартонных перегородок и малярные работы.

По словам правоохранителей, афера раскрылась случайно, когда в январе в центре Осло полиция остановила авто с нелегальными мигрантами из Украины, которые показали им удостоверения личности граждан Румынии.

Адвокат россиян заявил, что его подзащитные были уверены в том, что румынские документы были настоящими.

Напомним, в ноябре у берега Италии в бухте Роччелла-Ионика задержали яхту с 74 нелегальными мигрантами из Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев.

С точки зрения украинского законодательства, украинцы, которые осуществляют переправу нелегалов в страны ЕС, выступают в роли пострадавших от незаконной деятельности, которая заключается в вербовке и эксплуатации.