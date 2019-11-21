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Город в Австралии накрыла "марсианская" пылевая буря

В аэропортах видимость упала с 4000 до 500 метров. 

Город в Австралии накрыла "марсианская" пылевая буря
Пылевая буря в Австралии
Фото: Скриншот Nine News Australia

В Австралии в городе Мильдюра штата Виктория пылевая буря окрасила небо в ярко-оранжевый цвет, из-за чего резко упала видимость, передает CNN. При этом скорость ветра достигала около 40 км в час, а температура - 40 градусов по Цельсию. 

Видимость в аэропортах упала с четырех километров до всего 500 метров. Не лучше ситуация и на автомобильных дорогах, из-за чего горожан попросили воздержаться от поездок. 

Метеорологический центр штата Виктория сообщил, что такое погодное явление было ожидаемым из-за "крайне сухого года". По мнению метеоролога Кевина Паркина, частицы пыли являются верхним слоем грунта, поднятым и развеянным сильным ветром. Это похоже на бури, которые постоянно происходят на Марсе. 

"К сожалению, пока не пойдет дождь, мы и дальше будем наблюдать подобные явления", - пояснил он.

Отмечается, что пылевая буря - это только один из "симптомов" австралийского климатического кризиса и глобального потепления. Ежегодно растет средняя температура, а отсутствие дождей уничтожает фермерские хозяйства.

Напомним, одной из самых масштабных бурь осени 2019 года стал ураган Дориан, который 1 сентября достиг Багамских островов. По оценке метеорологов, это был самый сильный ураган в современной истории в этом районе. Скорость ветра внутри урагана достигала 285 км/час. 

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