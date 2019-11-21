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Дональд Туск избран председателем Европейской народной партии

Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП.

Дональд Туск избран председателем Европейской народной партии
Фото: EPA/UPG

Глава Европейского совета Дональд Туск стал председателем Европейской народной партии.

На конгрессе 20 ноября его кандидатуру поддержали 93% делегатов.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Приветствуем нового Президента ЕНП. Дональд Туск. Как по мне, лучшая кандидатура и лидер, который сможет усилить правоцентристов Европы. Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП", - написала она в Facebook.

Она отметила, что Дональд Туск единственный из европейских лидеров вспомнил в своей речи на саммите ЕРР страны Восточного партнерства.

"Нет сомнения в его искренней поддержке Украины", - отметила Геращенко.

Напомним, в декабре заканчиваются полномочия Туска на посту главы Евросовета. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

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