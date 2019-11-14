Туск: Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема"

Глава Европейского совета Дональд Туск считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой". Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Отмечается, что в декабре Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Как сообщалось, поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия - не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема. "Меня даже назвали "фанатиком одной идеи" за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя", - сказал он.

Туск резко раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который в интервью изданию The Economist предложил "переосмыслить отношения с РФ".

"Когда я слышу слова Макрона, что "мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения", я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе", - подчеркнул Туск.

Напомним, на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, в своей прощальной речи на посту главы Евросовета, Туск упомянул единственную третью страну - Украину - в контексте помощи слабым, которых атаковали более сильные.