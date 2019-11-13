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Глава МИД Беларуси назвал "негативным примером" евроинтеграцию Украины

По его словам, вина за это лежит и на ЕС. 

Глава МИД Беларуси назвал "негативным примером" евроинтеграцию Украины
Фото: politring.com

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал ситуацию в Украине "негативным примером" из-за такого курса на евроинтеграцию. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому "Süddeutsche zeitung", опубликованному на сайте Белорусской дипломатической службы.

Макей сообщил, что Украина является вторым крупнейшим экономическим партнером Беларуси, а между странами установились хорошие отношения. 

"Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - высказался Макей.

Он подчеркнул, что Беларуси нужны "равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России". 

"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - заявил глава белорусского МИД.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что тесным отношениям его страны с Украиной мешают другие государства. 

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