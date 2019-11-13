Настоящий захват Молдовы

Когда пять месяцев назад после долгих безуспешных переговоров о создании новой коалиции в молдавском парламенте проевропейский блок ACUM договорился о формировании правительства с социалистами президента страны Игоря Додона , я был одним из немногих наблюдателей, кто выражал уверенность в неминуемом крахе союза, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов, европейцев и России. И пытался объяснить, что такая коалиция, созданная под лозунгом «деолигархизации» государства, «захваченного» олигархом Владом Плахотнюком, приведет к тому, что Республика Молдова станет захваченным государством уже на самом деле. Захваченным не каким-то там Плахотнюком, на которого можно найти управу. А Путиным, с которым никакие проевропейские силы не совладают.

Фото: EPA/UPG Подготовка к празднованию «Дня национального языка» в Кишиневе, 30 августа 2019.

После проведения парламентских выборов в Молдове в парламенте образовалось стойкое большинство сил, которые выступали за европейский выбор страны. Беда была только в том, что одна из этих партий – партия Плахотнюка – была партией олигарха и приспособленцев, а две другие строили свою предвыборную кампанию на противостоянии с олигархией и коррупцией. Так «золотая акция» оказалась в руках у социалистов президента Игоря Додона. И это при том, что никаких дел с Плахотнюком не хотели иметь не только лидеры проевропейских сил Майя Санду и Андрей Нэстасе, но и Запад, не без оснований считавший, что олигарх выстраивает коррумпированное государство.

С точки зрения России самым удобным вариантом могла бы стать коалиция социалистов Додона и демократов Плахотнюка. Но в Москве прекрасно понимали, что ресурсы коалициантов в таком случае будут несопоставимы, Додон останется опереточным президентом, а договариваться все равно придется с Плахотнюком.

Фото: gagauzyeri.md Игорь Додон (справа) и Владимир Плахотнюк (в центре)

Коалиция с ACUM сулила куда большие дивиденды, потому что позволяла с помощью западных союзников выдавить основного игрока из Молдовы, оставить его соратников без лидера, усилить власть президента Додона и влияние пророссийских сил в целом – и все это при действенной помощи Соединенных Штатов и Европейского Союза. Кремль не просто избрал этот вариант – он в буквальном смысле слова заставил согласиться с такой коалицией президента Додона, явно тяготевшего к союзу с Плахотнюком или просто боявшегося гнева своего недавнего покровителя.

Путин не прогадал. Временная коалиция с прозападными политиками стала одной из самой удачных спецопераций российских спецслужб в Молдове и еще одним доказательством неспособности Запада просчитывать наиболее вероятные варианты развития ситуации на постсоветском пространстве. За эти пять месяцев произошло не только разрушение политической империи Плахотнюка, но и значительное усиление политических позиций Додона. Человек, чьи обязанности на посту президента исчерпываются исключительно представительскими функциями, стал реальным главой государства – вернул себе контроль над силовыми структурами, получил контроль над важнейшими министерствами, выступал с трибуны сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Доказательством возрастающего влияния России в регионе стал первый за десятилетия визит министра обороны России в регион – правительство от него отмежевалось, что не помешало Сергею Шойгу посетить Кишинев и Тирасполь и общаться с Додоном и главой Приднестровья Вадимом Красносельским как с главами двух соседних государств. А сам Додон с семьей поехал встречаться с Красносельскими в Бендеры, чтобы на оккупированной территории отметить российский День народного единства. Каково!

Фото: EPA/UPG Игорь Додон (справа) беседует с Вадимом Красносельским во время их встречи в резиденции Голерканы, Молдова, 29 октября 2019.

Но реальным рубиконом, который убедил Москву в ненужности европейской ширмы в молдавской власти, стал провал одного из лидеров проевропейских сил, министра внутренних дел Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева. Впервые за десятилетия молдавская столица оказалась под контролем пророссийских политических сил. С этого момента вопрос развала правящей коалиции стал лишь делом времени – тем более, что большинство для вотума недоверия правительству Санду в парламенте всегда было, стоило только объединить усилия социалистов и оставшихся без Плахотнюка демократов.

Что мы имеем в результате? Правительство Санду отправлено в отставку, сама Санду и Нэстасе окажутся не только вне правительства, но и вне парламента. Если блок ACUM согласится на новую коалицию с социалистами, он будет в ней младшим партнером, с четким пониманием, что если кто-то посмеет ослушаться окрика Додона – или, если точнее, окрика из Кремля – то правительство немедленно падет. Но самое главное – эти коалиционные партнеры социалистам просто не нужны. Пришло время договариваться с демократами – которые теперь, без Плахотнюка, выглядят куда более договороспособными и послушными, чем несколько месяцев назад.

Фото: Telegraph.md Майя Санду и Андрей Нэстасе во время пресс-конференции перед зданием парламента в Кишиневе, 12 ноября 2019.

Соображения о том, что такие договоренности повлияют на политическую судьбу Додона и социалистов – полная чушь. Электорат социалистов голосует за них не потому, что они с кем-то договариваются или не договариваются, а потому, что их поддерживает Москва. И, кстати, именно поэтому Коммунистическая партия бывшего президента Владимира Воронина, управлявшая Молдовой почти десятилетие, не просто потеряла влияние, но вообще вылетела из парламента. Потому что лишилась поддержки Москвы, которую приобрели социалисты.

К тому же в сложившейся ситуации Додону вовсе не обязательно создавать коалицию с демократами. Демократы, как я уже писал – профессиональные приспособленцы. Просто раньше нужно было аккумулировать голоса прозападного электората и противостоять Москве, потому что с ней ссорился Плахотнюк. А сейчас можно будет поддержать «техническое» правительство социалистов просто в обмен на личную безопасность и прекращение уголовных дел. Ну и на участие в каких-нибудь новых коррупционных операциях, которые могут стать поводом для новых коррупционных дел в будущем. И в результате в Молдове будет обычное пророссийское правительство, которое станет делать вид, что хочет продолжать сотрудничать с Западом – возможно, даже не очень долго. Что и требовалось устроить, когда изгоняли Плахотнюка. Это то, что я годами пытаюсь объяснить под негодующий гогот активистов и просто порядочных людей – да, иногда государство столь слабо и бездарно, что единственным хранителем его суверенитета оказывается коррумпированный олигарх. А когда олигарх исчезает, оказывается, что и государство-то никакого нет, а есть союзная республика под российским протекторатом.

Фото: EPA/UPG

И в этом смысле молдавский урок полезен для Украины тем, что может быть, на Западе поймут к каким настоящим результатам приводят договоренности с Кремлем – даже когда речь идет о коррумпированных олигархах.

Потому что нельзя рассчитывать, что коррумпированный чекистский режим будет из лучших побуждений бороться с коррумпированными олигархами в других странах. У него наверняка есть план установить в таких странах коррумпированный олигархический режим. Просто другой, под триколором.

Но даже если такого понимания полностью не возникнет – на Западе в последние годы большие проблемы с желанием что-либо осознавать – то, по крайней мере, дополнительное время для строительства государства, гарантами суверенитета которого будут не коррумпированные олигархи, у Украины благодаря событиям в Кишиневе появилось. Хотя я понимаю, что на фоне гиперактивности Игоря Валерьевича и прочих это замечание звучит саркастически.