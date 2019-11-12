Правительство Польши ушло в отставку

В октябре в стране состоялись парламентские выборы.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил в Сейме об отставке своего Совета министров.

Выступая перед депутатами нового созыва, глава правительства подвел итоги двух лет своего правления, передает Польское радио.

Ранее депутаты выбрали на пост маршала, то есть спикера Сейма представительницу правящей партии "Право и справедливость" Эльжбету Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 - голоса ее политической силы.

Также 12 ноября проходит первое заседание верхней палаты парламента, Сената.

Напомним, в октябре в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Правящая в стране с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" получила 235 из 460 мест в нижней палате.