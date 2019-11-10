Польша передала задержанного "унсовца" Мазура на поруки консула Украины в Люблине

До решения суда он будет жить в консульстве.

Польские власти передали задержанного на границе украинца Игоря Мазура (Тополю) на поруки генеральному консулу Украины в Люблине Василию Павлюку.

Об этом сообщила омбудсмена Людмила Денисова.

"Сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве", - говорится в фейсбуке Денисовой.

Напомним, что одного из лидеров УНА-УНСО, сотрудника секретариата омбудсмена, ветерана российско-украинской войны Игоря Мазура задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.