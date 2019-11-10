Корниенко поставил под сомнение валидность соцопроса в ОРДЛО

"Какие-то тенденции этот опрос показал. Конечно, эти тенденции нужно иметь в виду".

Лидер "Слуги народа" Александр Корниенко прокомментировал социологический опрос жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, который проводился компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По его словам, валидность этого соцопроса пока не подтверждена.

"Мы пока не понимаем валидность, потому что агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством. Какие-то тенденции этот опрос показал. Конечно, эти тенденции нужно иметь в виду, занимаясь наработкой выходов по решению конфликта", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии "Слуга народа".

Напомним, что соцопрос в ОРДЛО показал, что большинство жителей этих районов считают войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом и только 5% хотят быть частью Украины "как прежде".