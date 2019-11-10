Арахамия уверен в единогласном избрании Корниенко новым лидером "Слуги народа"

"Будет голосование, как в Советском Союзе: все единогласно".

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен в единогласном избрании новым лидером партии Александра Корниенко.

Об этом он сказал журналистам перед съездом партии, передает корреспондент LB.ua.

"Думаю, не будет даже второго кандидата. Будет голосование, знаете, как в Советском Союзе: все единогласно. Сам Корниенко «за»", - заявил Арахамия.

Также он заверил, что "раскола во фракции не будет".

"У нас фракция в целом президента", - отметил он, признав наличие людей в "Слуге народа" из "орбиты Коломойского".

В то же время, Арахамия прогнозирует, что эта Верховная Рада не избежит досрочных выборов.

"75%, что не досидит [пять лет каденции]. Почему? Ну, вот такие у меня ощущения", - сказал депутат.

Напомним, что сейчас лидером "Слуги народа" является Дмитрий Разумков, он покидает этот пост в связи с избранием спикером Верховной Рады.

Корниенко руководил предвыборным штабом "Слуги народа" и был избран депутатом Верховной Рады под седьмым номером в списке этой партии.