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В "Евросолидарности" призвали власть активно заняться освобождением задержанного в Польше Мазура

"Пока фактов выдачи в Россию не было".

В "Евросолидарности" призвали власть активно заняться освобождением задержанного в Польше Мазура
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий призвал власть активно заняться освобождением задержанного в Польше ветерана Игоря Мазура (Тополю).

Об этом говорится в фейсбуке Княжицкого.

"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополю) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Княжицкий.

"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет, пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.

"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд их изучат. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана. Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями", - отметил депутат.

Напомним, что Мазура задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

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