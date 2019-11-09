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В Одессе провели испытания подаренных США катеров Island

Корабли вышли в море первый раз после доставку в Украину.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Новые катера Военно-морских сил типа Island, которые были подарены Соединенными Штатами, в субботу прошли первые ходовые испытания после доставки в Украину.

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС.

Испытания в открытом море прошли при участии командующего флотом Игоря Воронченко и его первого заместителя Алексея Неижпапы.

Следующим этапом станет вооружение катеров.

По завершению ряда испытаний, патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" будет включен в состав Военно-морских сил и начнут дежурство в водах Черного и Азовского морей.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: dumskaya.net

Напомним, американские патрульные катера Drummond и Cushing были переданы Украине в сентябре 2018 года.

В октябре 2019 года их доставили в Украине на сухогрузе Ocean Freedom

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