Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром

Его отправят в СИЗО в Холме или Люблине.

С задержанным в Польше активистом Игорем Мазуром встретился консул Украины. Об этом сообщили в Генеральном Консульстве Украины в Люблине, передает УНН.

"Задержание было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве .

Дипломаты подтвердили, что 12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения добровольцу. Представители консульства Украины планируют присутствовать на заседании.

В консульстве также сообщили, что к Мазуру допускают адвокатов. Согласно их информации, украинца отправят в СИЗО в Холме или Люблине.