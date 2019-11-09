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Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром

Его отправят в СИЗО в Холме или Люблине.

Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром
Игорь Мазур "Тополя"
Фото: hromadske.ua

С задержанным в Польше активистом Игорем Мазуром встретился консул Украины. Об этом сообщили в Генеральном Консульстве Украины в Люблине, передает УНН.

"Задержание было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве .

Дипломаты подтвердили, что 12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения добровольцу. Представители консульства Украины планируют присутствовать на заседании.

В консульстве также сообщили, что к Мазуру допускают адвокатов. Согласно их информации, украинца отправят в СИЗО в Холме или Люблине.

Напомним, днем 9 ноября стало известно, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. Он является участником российско-украинской войны на Донбассе, заместителем главы партии "УНА-УНСО". В партии считают, что запрос РФ связан с участием Мазура в чеченской войне.

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