Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек

"Украинца лишили в 1917 году права собственности на землю. До этого в Украине жили 70 млн человек".

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что до 1917 года в Украине проживало 70 млн человек.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина", говоря о необходимости запуска рынка земли.

"Украинца лишили в 1917 году права собственности на землю. До этого в Украине жили 70 млн человек. Семьдесят! И как только лишили украинца права собственности на землю, они поехали в Канаду, США, Бразилию, Аргентину, Польшу - подняли весь мир, все эти страны стали аграрными", - сказал он.

Согласно первой советской переписи населения 1926 года, на территории тогдашней УССР проживало около 23,2 млн украинцев, а общая численность населения составляла около 29 млн человек.

Количество украинцев в Австро-Венгрии в 1910 году оценивалось примерно в 4,2 млн человек.

Исторический максимум населения Украины составлял 52,24 в 1993 году.