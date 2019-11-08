Суд ООН признал юрисдикцию по обеим частям иска Украины против РФ

Международный суд ООН признал наличие юрисдикции для рассмотрения иска Украины против России, который касается нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Решение по конвенции о запрете финансирования терроризма поддержали 13 судей, против проголосовали трое.

Решение по конвенции о ликвидации расовой дискриминации - 15 "за" и 1 "против".

Это решение позволяет начать рассмотрение иска Украины по сути. "Мы выиграли!!!" - прокомментировала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Напомним, что Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года.

19 апреля 2017 года по иску суд в качестве обеспечительной меры обязал Россию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму. Кроме того, как на Россию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем. В то же время в обеспечительных мерах по части иска о финансировании Россией терроризма Украине было отказано.

В сентябре 2018 года Российская Федерация передала на рассмотрение Международного суда ООН свои предварительные замечания, касающиеся отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

Большая часть иска Украины касается ущемления прав крымских татар со стороны властей Российской Федерации, оккупировавшей Крым. В связи с этим Украина требует восстановления прав украинской и крымскотатарской общины на украинском полуострове.

Украина просит признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям, осуществляющим террористические акты в Украине. В частности, речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить российским чиновникам финансировать терроризм и привлечь всех причастных к этому к ответственности. В частности речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсаций всем, кто пострадал от действия пророссийских террористических формирований. Речь идет о гражданских жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также Россия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.