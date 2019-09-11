Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Лицемерие
Лицемерие
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Одного из замов Рябошапки согласовал Зеленский (документ)
Одного из замов Рябошапки согласовал Зеленский (документ)
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
ГлавнаяПолитика

Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года

Ранее РФ утверждала, что российская власть действовала с 21 марта.

Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года
Фото: EPA/UPG

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом. Соответствующее заявдение сделал сегодня в ходе слушаний в ЕСПЧ представитель РФ Михаил Гальперин, пишет "Европейская правда".

По словам Гальперина, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных Суду, сказано также, что с этого дня на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Гальперин не уточнил.

Напомним, ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Гальперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции. Как известно, Россия отрицает все претензии Украины относительно оккупации и аннексии Крыма с 27 февраля 2014 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также