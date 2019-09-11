Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом. Соответствующее заявдение сделал сегодня в ходе слушаний в ЕСПЧ представитель РФ Михаил Гальперин, пишет "Европейская правда".

По словам Гальперина, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных Суду, сказано также, что с этого дня на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Гальперин не уточнил.

Напомним, ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Гальперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции. Как известно, Россия отрицает все претензии Украины относительно оккупации и аннексии Крыма с 27 февраля 2014 года.